Wall Street: 'Comcast aast op streamingplatform Xumo'

Beleggers zetten de eindejaarsrally voorzichtig voort in New York. De juridisch adviseur van Boeing stapt op. Amazon krijgt een Britse waakhond aan zijn broek.

De Amerikaanse beurzen moeten even bijkomen van het feestje van donderdag en doen het wat rustiger aan. Op tweede kerstdag sloot de Nasdaq voor het eerst boven de psychologische grens van 9.000 punten en sloten de Amerikaanse indices op recordhoogtes. Vrijdag staakt de technologiegraadmeter zijn mars even nu het op een jaarwinst van 36 procent staat. De Dow Jones en de S&P500 hebben een jaarwinst van respectievelijk 23 en 29 procent.

Het optimisme op de beurzen is te danken aan het 'eerste fase'-handelsakkoord dat de VS en China zijn overeengekomen. Analisten verwachten dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese evenknie de deal in januari ondertekenen.

Comcast

Volgens de Wall Street Journal is de Amerikaanse kabeloperator en betaaltelevisiegroep Comcast in vergevorderde onderhandelingen om het gratis entertainmentplatform Xumo over te nemen. Net als andere streamingdiensten als Tubi, Roku of Pluto TV mikt Xumo op minder recente series en films om kijkers aan te trekken. Die hebben geen 'set-top box' nodig om Xumo te kijken, maar moeten wel genoegen nemen met reclame.

De interesse van Comcast voor Xumo is merkwaardig aangezien zijn dochter NBC Universal een eigen streamingdienst voorbereidt. Peacock komt in april 2020 op de markt en zal gratis toegankelijk zijn voor abonnees.

Telecomgroep AT&T , die in 2018 Time Warner heeft gekocht, lanceert eveneens in de lente HBO Max.

Beleggers reageren stoïcijns op het nieuws: het aandeel klimt 0,1 procent.

Boeing

In het kader van de aanhoudende problemen met de 737 MAX is bij Boeing een tweede kop gevallen. Nadat topman Dennis Muilenburg maandag ontslag nam, zal nu ook Michael Luttig, de speciaal adviseur van de vliegtuigbouwer voor de geschillen rond de twee dodelijke ongevallen met de 737 MAX, tegen het einde van het jaar opstappen. Luttig, een der best betaalde adviseurs in de privésector, is 65 en gaat met pensioen.

Boeing vliegt 0,8 procent hoger.

Amazon

Na een fikse stijging van 4,5 procent van gisteren gaat Amazon ook vandaag 1,4 procent hoger. De onlinereus klom gisteren nadat uit cijfers van Mastercard bleek dat Amerikanen tijdens de feestdagen 18,8 procent meer online kochten. Daarnaast meldde de onlinewinkelreus ook zelf dat het het beste feestdagenseizoen ooit had.

Met dergelijk goed nieuws trekken beleggers zich weinig aan van een onderzoek van een Britse waakhond. Want de concurrentiewaakhond CMA gaat een onderzoek instellen naar de instap van Amazon in het kapitaal van de Britse maaltijdenbezorger Deleveroo. Het zogenaamde 'fase 2'-onderzoek zal tot 11 juni lopen.

Na het 'fase 1'-onderzoek maakte de CMA op 11 december bekend ernstige concurrentieproblemen te zien, zowel voor de bezorging van maaltijden als van voedingswaren.

Deliveroo meldde midden mei dat het 575 miljoen dollar had opgehaald bij Amazon en investeringsfondsen. Welk belang de internetgigant daarmee verwierf, is niet bekend. De instap riep wel vragen op over de ambities van Amazon op het vlak van maaltijdenbezorging.

Apple

Apple en Sharp zijn in gesprek met Japan Display - een maker van geavanceerde LCD-schermen - om de belangrijkste smartphoneschermenfabriek van het bedrijf te kopen. Dat schrijft de Japanse krant Nikkei.

Door de slechtere verkopen moet Japan Display herstructureren. Het komt daarnaast cashgeld tekort en hoopt dat op te lossen door de schermenfabriek te verkopen.

Apple en Sharp zijn nog aan het bespreken hoe het belang in de fabriek verdeeld wordt onder de twee ondernemingen.

Japan Display is Apple meer dan 0,8 miljard dollar verschuldigd voor de bouw van de fabriek van 1,5 miljard dollar.