Wall Street: Corona-verkoper oogst succes

De groep realiseerde in zijn vierde kwartaal dat afliep op 29 februari, een 2 procent hogere omzet tot 1,8 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 1,84 dollar, een pak beter dan verwacht (1,72 dollar). Het was vooral de verkoop van bier dat in de lift zat: +9,3 procent tot 1,09 miljard dollar. Constellation Brands oogst succes met de merken Modelo en Corona. Dat is een beetje zuur voor AB InBev. In 2013 moest de Belgische groep na een schikking met een handelsrechter toestaan dat Constellation Brands de Amerikaanse rechten verwierf over Modelo en Corona. AB InBev legde in 2012 de hand op die bieren na de overname van het Mexicaanse Grupo Modelo. Ook voor het lopende boekjaar verwacht Constellation Brands vooral groei in de bierdivisie: + 7 à 9 procent.