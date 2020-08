Wall Street: De goede gok van Buffett

De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag quasi vlak. Biogen schiet hoger na goed nieuws over een potentieel Alzheimer-medicijn.

Beleggers weten niet goed welke kant uit over de grote plas. Enerzijds was er een beter dan verwacht Amerikaans jobrapport, anderzijds stijgen de spanningen tussen de VS en China. De Dow Jones noteert na een halve dag handel quasi vlak, de Nasdaq slikt een verlies van 0,4 procent.

De resultaten van Uber donderdagavond vallen slecht. Het aandeel tuimelt 5 procent . Uber ging 2020 in als taxi-app met in de marge een maaltijdkoerier. Een pandemie later zijn de rollen exact omgekeerd: het kwartaalrapport leert dat Uber voor het eerst meer omzet draaide via Uber Eats dan uit de taxi-app. Finaal is het resultaat de eerste omzetdaling ooit en een nettoverlies.

Op de Nasdaq is er met Biogen wel een positieve uitschieter, met een sprong van 9 procent. Het Alzheimermedicijn Aducanumab zal door de Amerikaanse FDA sneller beoordeeld worden, in het jargon een Priority Review. Volgens het beurshuis RBC kan dat een positief signaal zijn richting goedkeuring. Het finale oordeel wordt nu tegen maart 2021 verwacht.

Aducanumab is een van de meest in het oog gehouden Alzheimer-medicijnen van de voorbije jaren, maar de studies verlopen niet van een leien dakje. In december bleek dat het middel bij een verhoogde dosis de allereerste kan zijn die het dementieproces zou kunnen vertragen. Maar een andere studie op een nuleffect.