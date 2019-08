Wall Street: Disney en banken vellen Dow Jones

Wall Street tempert de verliezen na een stevig rode opening. De Nasdaq Compostie brokkelt anderhalf uur na de openingsbel 0,1 procent af. De Dow Jones verliest 1 procent door de slechte cijfers van Disney en druk op de bankaandelen.

De optimistische sfeer van dinsdag maakt alweer plaats voor angst. Door het rondje renteverlagingen in Zuidoost-Azië en Oceanië vluchten de beleggers naar staatsobligaties, wat de Amerikaanse langetermijnrente 7 basispunten lager stuurt. Ook de hernieuwde scheldtirade van Donald Trump aan de Federal Reseve en de oproep om ook de rente te verlagen, doet beleggers Treasuries omarmen. De lage rente zet bankaandelen als JP Morgan en Goldman Sachs onder druk. Beide zijn zwaargewichten in de Dow.

De grootste druk komt van het media- en entertainmentconcern Walt Disney . De operationele winst zakte van 4,2 naar 4 miljard dollar, meer dan verwacht. Een van de boosdoeners zijn de oplopende kosten. Disney gaat een eigen streamingdienst lanceren om Netflix te beconcurreren, en dat kost handenvol geld om nieuwe producties klaar te stomen. Ook Netflix is om die reden daarom operationeel nog nooit winstgevend geweest. Door de uitgaven voor de onlinedienst dook de consumentendivisie voor 533 miljoen dollar in het rood.

Ook de bouw van Star Wars-land in Californië als de grootste toevoeging ooit aan het themapark in Anaheim, vergde veel investeringen. Maar de extra bezoekers bleven uit. Later deze maand opent een gelijkaardig themagebied in Disney's park in Orlando, Florida. Omdat veel bezoekers besloten daarop te wachten, zakte de verkoop van entreetickets fors. Het was de belangrijkste reden waarom de omzet liefst een miljard dollar onder de verwachtingen bleef.

'Ik ben niet ongerust over de nieuwe Star Wars-atrracties op langere termijn', zegt ceo Bob Iger. 'Bezoekers waren bang dat er bij de opening teveel volk ging zijn en bleven weg voor de drukte. Bovendien hadden de hotels in de buurt hun prijzen opgetrokken in anticipatie op een toestroom van volk, wat ook afschrikte. Dat zal zich wel normaliseren.'

Wie dacht dat de filmsuccessen de winst gingen stutten, komt bedrogen uit. Met 'Avengers: Endgame' had Disney weliswaar de grootste hit aller tijden vorig kwartaal, maar het moest ook forse afboekingen doen op de prent 'Dark Phoenix' die het erfde na de overname van de Fox-activa.

De winst per aandeel belandde met 1,35 dollar ver onder de analistenverwachting van 1,75 dollar. Het aandeel, dat voordien de stratosfeer was ingeschoten, maakt met een terugval van 5 procent zijn grootste duik in ruim vier jaar.

Amazon en FedEx

De pakjesvervoerder FedEx verliest 2 procent. De belangrijkste afdeling, Fedex Ground, zegt zijn contract met de onlineverkoper Amazon in de VS op. FedEx zegt dat het zich wil concentreren op de bredere e-commercemarkt, en dat het grondvervoer voor Amazon wel hoge volumes betekende, maar dat de marges uitermate laag waren. Amazon blijft stabiel.

Nog een forse daler is Teva Pharmaceuticals . Het farmaconcern zet 646 miljoen dollar opzij om de juridische kosten te betalen voor zijn vermeende rol in het misbruik van pijnstillers. De autoriteiten eisen forse schadevergoedingen van bedrijven die meegewerkt zouden hebben om de Amerikanen verslaafd te maken, met tienduizenden doden tot gevolg. Voor Teva, dat al onder een schuldenberg gebukt gaat, kan het om de doodsteek gaan, waarschuwen steeds meer analisten. Het aandeel duikt 4 procent lager tot 6,75 dollar. Het verloor dit jaar al 58 procent.

Druk op advertenties

De door Donald Trump meeste gehate krant, de New York Times , valt bijna een vijfde procent terug. Dat ligt niet aan de lezersaantallen, maar aan de zwakke advertentie-inkomsten. De omzet uit print-publiciteit viel 8 procent terug, en de groei van 14 procent in digitale advertenties kon dat niet compenseren. Bovendien zegt de mediagroep dat de digitale advertenties kampen met prijsdruk. Voor het derde kwartaal verwacht de krant een daling van alle advertentie-inkomsten met bijna 10 procent. De inkomsten uit abonnementen stegen 3,8 procent. Er kwamen 197.000 digitale abonnementen bij tot 3,78 miljoen. In totaal heeft de groep 4,7 miljoen abonnees.

Een van de schaarste klimmers, met zowat 5 procent, is de gezondheidsreus CVS Health . De onderneming zag de brutobedrijfswinst 55 procent hoger spurten naar 4 miljard dollar. Dat is in grote mate te danken aan de overname van de gezondheidsverzekeraar Aetna, maar ook de eigen apotheken verkochten 19 procent meer geneesmiddelen op voorschrift. De omzet steeg 35 procent tot 63,43 miljard dollar.