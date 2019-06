Wall Street: Disney krijgt zetje van Morgan Stanley

Na de kleine verliezen van woensdag, beginnen de Amerikaanse beurzen met een kleine plus aan de dag. De handelsoorlog tussen de VS en China trekt nog steeds de aandacht van beleggers. De Amerikanen dringen al langere tijd aan op een gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. China houdt de boot voorlopig af.

Disney krijgt zetje van Morgan Stanley

Disney gaat 2,5 procent hoger nadat Benjamin Swinburne, analist bij Morgan Stanley, het aandeel een zetje gaf. De analist verhoogde zijn koersdoel voor het entertainmentbedrijf van 135 dollar naar 160 dollar. Hij heeft veel vertrouwen in de nieuwe videostreamingdienst Disney+.

De beurskenner verwacht dat Disney+ wereldwijd meer dan 130 miljoen abonnees gaat aantrekken. Volgens Swinburne stuwt dit de winst per aandeel van het bedrijf met 11 dollar in de komende vijf jaar. Vorig jaar kon Disney een winst van 7,08 dollar per aandeel voorleggen.