Wall Street: Doe-het-zelf onderuit

De Amerikaanse beurzen houden het relatief rustig dinsdag. Doe-het-zelfketen Home Depot kan niet overtuigen met zijn resultaten.

Macro-economisch is er zowel goed als slecht nieuws. Het consumentenvertrouwen herstelde fors in februari, maar de woningmarkt doet het minder goed. De huizenprijzen vielen licht terug en de bouw van nieuwe woningen zakte tot het laagste peil in meer dan twee jaar. Dat weegt ook op de doe-het-zelfketen Home Depot , die bij opening ruim twee procent zakte.

De omzet van Home Depot steeg weliswaar 10,9 procent, maar aangepast naar hetzelfde aantal verkoopdagen en een gelijk aantal winkels, bleef de groei beperkt tot 3,2 procent. Niet veel meer dan de inflatie dus. De winst per aandeel steeg van 1,52 naar 2,09 dollar maar dat was beneden de verwachting van 2,16 dollar. Voor dit jaar voorspelt Home Depot een vergelijkbare omzetgroei van 3,3 procent, wat ook tegenvalt. Positief is de forse verhoging van het dividend met een derde, terwijl het bedrijf ook voor 15 miljard dollar eigen aandelen zal inkopen, waarvan voor 5 miljard dit jaar.