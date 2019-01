Wall Street: Dow licht lager na uitspraken Ross

De Dow Jones en de S&P500 laten woensdag kleine verliezen optekenen nadat minister van Handel Ross waarschuwde dat een Amerikaans-Chinese handelsdeal nog niet voor morgen is.

Wilbur Ross zei dat de VS en China nog ver verwijderd zijn van een oplossing voor hun handelsgeschil. Hij ziet een redelijke kans dat ze uiteindelijk een deal zullen bereiken, maar durfde zich niet uitspreken over de timing. Of het tegen 1 maart zal lukken, is dus onzeker.

Omstreeks 17.30 uur zakt de Dow Jones 0,2 procent en gaat de S&P500 0,1 procent in de min. De Nasdaq Composite daarentegen wint 0,4 procent en dat is vooral aan de chipaandelen te danken.

Twee chipproducenten, Xilinx en Lam Research kwamen met beter dan verwachte kwartaalcijfers en worden daar stevig voor beloond. Ook Texas Instruments verraste in positieve zin, al waarschuwde het technologiebedrijf voor een zwakke vraag in China.

Tot de hoogvliegers behoren ook de luchtvaartaandelen. Zowel American Airlines Group als Southwest Airlines kwamen met beter dan verwachte resultaten en klonken ook positief voor het lopende jaar.

In het vierde kwartaal steeg de gezuiverde nettowinst van American Airlines met 8,3 procent tot 481 miljoen dollar of 1,04 dollar per aandeel, waar analisten op 1,01 dollar hadden gerekend. Voor 2019 rekent de luchtvaartmaatschappij op een toename van de winst per aandeel met 21 tot 65 procent. Dat is merkelijk meer dan de 30 procent waar analisten tot dusver van uitgingen.