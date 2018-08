Wall Street: Dropbox, met de nadruk op drop

Een escalerende groeimarktencrisis terwijl de Fed met binnenlandse focus de rente blijft verhogen doet beleggers op Wall Street even twijfelen.

Wall Street ontsnapt niet aan de onrust die er wereldwijd heerst over de escalerende crisis in Turkije, waar Amerikaans president Trump vrijdag nog een schepje bovenop deed met extra invoerheffingen . De Dow Jones zakt 0,7 procent naar 25.325 punten.

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Turkse crisis de Federal Reserve doet afzien van verdere renteverhogingen. Jerome Powell gaf al aan dat zijn kompas vooral binnenlands is en op dat vlak zit het snor met een stevige economische groei én een inflatie die in de lift zit: met 2,4 procent bereikte de Amerikaanse kerninflatie in juni het hoogste peil sinds 2008.