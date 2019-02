Wall Street: Estee Lauder pronkt, Alphabet strompelt

Voor de vijfde dag op rij gaan de Amerikaanse beurzen hoger. Met dank aan goede bedrijfsresultaten en een nog steeds goed draaiende dienstensector. Uitblinker van de dag is Estee Lauder.

De Amerikaanse dienstensector groeide minder hard in januari. De ISM-index kwam uit op 56,7 punten, iets minder dan verwacht (57,1). Het cijfer blijft wel stevig boven 50, de grens tussen groei en krimp.

Later vandaag (om 2 uur vannacht) houdt president Trump zijn ‘State of the Union’. Voorlopig heeft dat geen impact op de beurzen.

Omstreeks 17.15 uur gaat de Dow Jones 0,6 procent hoger en stijgt de S&P500 0,4 procent. De Nasdaq Composite doet beter met 0,8 procent winst.

Twee ‘schoonheidsaandelen’ maken in New York het mooie weer. Estee Lauder schiet ruim 10 procent hoger nadat de cosmeticaproducent zijn winstprognose voor het lopende boekjaar 2018/19 (dat op 30 juni afloopt) optrok. Het bedrijf rekent nu op een aangepaste winst per aandeel van 4,92 tot 5 dollar tegen voorheen 4,73 tot 4,82 dollar. De nieuwe vork is hoger dan waar analisten tot dusver op rekenden. De verhoogde winstprognose is gebaseerd op een sterke verkoop van huidverzorgingsproducten in Azië. Dat tempert de zorgen over de tragere groei in China en de impact van de handelsoorlog tussen Washington en Peking.

Modegroep Ralph Lauren , waarvan de producten zich in het midden van het luxesegment situeren, maakte voorbeurs beter dan verwachte resultaten bekend voor het ‘feestkwartaal’, het derde van zijn gebroken boekjaar. Met 1,73 miljard dollar omzet presteerde de Amerikaanse groep merkelijk beter dan verwacht (1,66 miljard) en ook de gezuiverde winst per aandeel (2,32 dollar) overtrof de consensusraming (2,15 dollar). De sterke groei is in niet geringe mate te danken aan stevige marketing, waarvoor 18 procent meer werd uitgetrokken en ‘celebrities’ werden ingeschakeld. De koerssprong van 10,3 procent is de grootste in acht maanden.