Wall Street: FDA stuurt Celgene wandelen

De grootste klap was voor Celgene . De 32 jaar oude biofarmaciegroep tuimelde 9 procent naar 87,21 dollar. De geneesmiddelenwaakhond FDA liet in een brief Celgene weten dat het huiswerk voor het experimentele multiplesclerosemiddel ozanimod moet overgedaan worden. Een tegenslag voor een middel dat analisten potentieel tegen 2021 tot een blockbuster zien uitgroeien.

CEO Mark Alles houdt de moed erin, maar het is de tweede opdoffer in vier maanden. In oktober faalde een experimenteel middel tegen de ziekte van Crohn in de laatste klinische testfase. Om de verstopte pijplijn aan te vullen trok Celgene tussendoor grof geld uit voor Juno Therapeutics, dat een beloftevolle experimentele kankertherapie in huis heeft.