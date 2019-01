Wall Street: Facebook en General Electric door het dolle heen

Na hun sterke prestatie van woensdag gaan de Amerikaanse beurzen opnieuw hoger. Enkele sterke bedrijfsresultaten en de inschikkelijke Fed ondersteunen het sentiment.

Dat de Federal Reserve niet meer zomaar verdere renteverhogingen plant, maar nauwgezet de evolutie van de economie en de inflatie gaat volgen, deed woensdag de Dow Jones 1,8 procent hoger schieten. Het optimisme blijft ook vandaag van kracht, al houden beleggers ook een slag om de arm. Volgens president Donald Trump lopen de Amerikaans-Chinese onderhandelingen goed, maar moet geen definitieve deal worden verwacht zolang geen ontmoeting met president Xi Jinping heeft plaatsgevonden.

Omstreeks 17.15 uur noteert de Dow Jones 0,2 procent lager, stijgt de S&P500 0,6 procent en de Nasdaq 1,2 procent.

Het verlies van de Dow Jones is onder meer te wijten aan DowDuPont en Microsoft . De kwartaalcijfers die het softwareconcern woensdagavond publiceerde, voldeden grotendeels aan de verwachtingen, maar de groei van de clouddiensten bleek te vertragen.

DowDuPont is een van de grote dalers in New York. De Amerikaanse chemiegroep stuurde samen met vierdekwartaalcijfers die onder de verwachting bleven, een omzetwaarschuwing voor het lopende eerste kwartaal uit. De omzet zou met een ‘mid-single digits percent’ (dus circa 5 procent) dalen. Analisten rekenden tot dusver op een omzetstijging van 5 procent. Het probleem zit bij de divisie ‘Materials Science’, die chemicaliën maakt die onder meer gebruikt worden in remolie en verpakkingsmaterialen.

In het vierde kwartaal klokte de omzet van de in september 2017 gevormde fusiegroep af op 20,1 miljard dollar. Dat is stabiel in vergelijking met een jaar eerder maar slechter dan de 20,92 miljard die was verwacht. De nettowinst uit voortgezette activiteiten bedroeg 513 miljoen dollar. Het resultaat werd positief beïnvloed door de belastingverlaging voor vennootschappen en negatief door fusiegerelateerde kosten.

Facebook zorgde woensdagavond met zijn kwartaalcijfers voor een positieve verrassing. Ondanks de privacyschandalen blijkt het socialemediabedrijf ‘incontournable’ voor adverteerders en blijft het ook scoren bij de (dagelijkse) gebruikers. In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 16,91 miljard dollar, mooi boven de 16,4 miljard waar analisten op rekenden. Ook de winst per aandeel overtrof met 2,38 dollar de verwachtingen (2,18 dollar).

Voor een andere sterke prestatie zorgt General Electric . Het industrieel conglomeraat schreef in het vierde kwartaal weer zwarte cijfers nadat een jaar eerder zware waardeverminderingen tot een reuzenverlies van 11 miljard hadden geleid. De nettowinst kwam uit op 666 miljoen dollar, ondanks zware verliezen in de divisie die machines voor elektricitietscentrales levert. De omzet steeg met 5 procent tot 33,3 miljard dollar en dat was meer dan verwacht.

GE heeft ook een regeling getroffen waarmee het zijn ‘subprime’-erfenis kan afsluiten. Een dochter van het concern werd ervan verdacht kwetsbare gezinnen aangemoedigd te hebben leningen af te sluiten en daarmee te hebben bijgedragen tot de financiële crisis van 2008. GE heeft nu een akkoord gesloten met de overheid en betaalt een boete van 1,5 miljard dollar. Een verrassing is dat niet: GE had reeds in het eerste kwartaal van 2018 een provisie van dit bedrag aangelegd.