Wall Street: Facebook en Tesla wegen op Nasdaq

De olieprijs stijgt ruim een procent in New York en staat met meer dan 59 dollar op het hoogste peil in vier maanden. De OPEC en haar bondgenoten beslist voorlopig niet over een verlenging van haar productieplafond. Volgens de Russische minister van energie, Alexander Novak, zijn er te veel onzekerheden rond Venezuela en Iran.

Max

Intussen zijn er volgens experts die de zwarte dozen hebben onderzocht, gelijkenissen tussen de crash in Ethiopië en die in Indonesië in oktober. In beide gevallen meldden piloten moeilijkheden om de controle over het toestel over te nemen van de computer. De B-737 Max is uitgerust met een nieuw systeem dat de neus van het toestel automatisch lager duwt om al te steil opstijgen te vermijden. Het onderzoek verschuift nu ook naar de certificering van het toestel. Een andere vraag is of de piloten van de luchtvaartmaatschappijen die de B-737 Max hebben gekocht, wel voldoende opleiding kregen.