Wall Street: Facebook schittert, Ford onderuit

De Amerikaanse beurzen sloten donderdagavond af op een record.

De S&P500 schreef er donderdag 0,7 procent bij tot een nieuw slotrecord. De Nasdaq Composite won 0,2 procent. Zwaargewicht Apple sloot finaal een fractie lager na beter dan verwachte resultaten en de inkoop van eigen aandelen voor 90 miljard dollar.

Uitblinker

Facebook was de winnaar van de dag met een winst van ruim 7 procent. De groep Mark Zuckerberg heeft opnieuw een bijzonder sterk kwartaal achter de rug. Dat blijkt uit de resultaten die het bedrijf woensdagavond publiceerde. De totale omzet steeg in het eerste kwartaal naar 26,2 miljard dollar, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Facebook scoorde zo 2,5 miljard dollar hoger dan wat analisten verwachtten.

De stevige groei is te danken aan de fors hogere advertentie-inkomsten, die het gros van de omzet uitmaken. Door de versnelde switch naar online in coronatijden, ontpopt Facebook zich als ideale kanaal om met consumenten te communiceren. Facebook verkocht 12 procent meer advertenties en verdiende gemiddeld 30 procent meer per banner.

Chiptekort

De Amerikaanse autobouwer Ford was de tegenpool met tuimeling van ruim 9 procent. Ford rapporteerde een winst van 3,3 miljard dollar in het eerste kwartaal. Maar die stevige winst ging gepaard met een al even stevige waarschuwing: in het tweede kwartaal kan het wereldwijde tekort aan microchips zowat de helft van geplande productie in het gedrang brengen.

'Het ergste moet nog komen', waarschuwde CEO Jim Farley, die de piek van de chipschaarste in het tweede kwartaal legt en pas echte beterschap ziet in het begin van 2022. De CEO probeerde de kar nog wat te keren door op zijn Twitter-pagina de nieuwe elektrische Ford Mustang Mach-E te promoten. Maar het kwaad op de markten was al geschied.