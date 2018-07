Wall Street: Facebook sleurt Nasdaq in het rood

Facebook kent het grootste beursverlies ooit geregistreerd en sleurt de Nasdaq mee in haar val.

Het aandeel van Facebook krijgt een klap van 18 procent. In een klap is zowat 120 miljard dollar weggevaagd. De internetmogol tekent daarmee voor het grootste beursverlies ooit. Het laat Intel achter zich dat in 2000 91 miljard dollar aan beurswaarde verloor.

Beleggers reageren op teleurstellende cijfers. Facebook miste de omzetverwachtingen van analisten en klonk in de conferencecall somber over de tweede jaarhelft. Afgelopen kwartaal logden maandelijks 2,23 miljard gebruikers in op het platform. Dat is een groei van 1,7 procent vergeleken met het kwartaal voordien. Het groeitempo stokt, want de vorige kwartaal-op-kwartaalgroei bedroeg nog 3,1 procent.

De koersval heeft financiƫle gevolgen voor grote baas Mark Zuckerberg. De Amerikaanse ondernemer is door de koersval 16 miljard dollar lichter geworden. In april raamde Forbes het vermogen van Zuckerberg op 70 miljard dollar. Kleine kanttekening: sinds april was het aandeel wel alweer 36 procent gestegen.

Beter nieuws was er voor beursjongeling Spotify . De muziekstreamer Spotify heeft beter dan verwachte resultaten neergelegd. De beursnieuweling had eind juni 83 miljoen betalende gebruikers. Analisten gingen uit van 82 miljoen. Het aantal betalende gebruikers steeg in het tweede kwartaal met 10 procent met dank aan familieformules die nieuwe gebruikers lokten.