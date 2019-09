Wall Street: Facebook weer onder vuur

Beleggers nemen een afwachtende houding aan na een tegenvallend Amerikaanse jobrapport . In de maand augustus werden 130.000 banen gecreëerd, terwijl economen rekenden op een toename van 160.000 banen. Het is de derde maand op rij dat het aantal nieuwe banen dalende is. Het cijfer verhoogt de druk op de Amerikaanse centrale bank (Fed) om de rente verder te verlagen.

Facebook

Facebook daalt 2 procent omdat de socialmediagigant weer eens onder vuur ligt. Letitia James, een openbaar aanklager uit New York, onderzoekt of Facebook de mededingingsregels heeft overtreden. James gaat samenwerken met collega's van zeven andere Amerikaanse staten om het bedrijf te onderzoeken.

'Zelfs het grootste socialmediaplatform moet zich aan de wet houden en consumenten respecteren. We zullen goed kijken of de acties van Facebook de persoonlijke data van consumenten in gevaar hebben gebracht. Ook onderzoeken we of zijn acties de keuze van consumenten hebben belemmerd of de advertentieprijzen hebben opgestuwd', zegt de openbaar aanklager.