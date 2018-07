Wall Street: Fed keert sentiment

Wall Street opende lager in aanloop naar de verschijning van Fed-voorzitter Powell voor de senaat. Daar kwam hij het monetair beleid toelichten en antwoordde hij op vragen van wetgevers. Opmerkelijk was de optimistische toon van zijn betoog.

Hij wees op de kracht van de Amerikaanse economie en voorspelde nog enkele jaren van een sterke arbeidsmarkt en matige inflatie. Ook over de dreigende handelsoorlog was hij vrij gerust. Volgens Powell is de fiscale stimulus, onder meer door de belastingverlaging van Trump, in staat om eventuele negatieve effecten van een handelsoorlog tegenwicht te bieden.