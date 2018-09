Wall Street: FedEx krijgt pak voor de broek

Op het eerste zicht zijn de resultaten nochtans indrukwekkend. Door een groter volume zag FedEx haar nettowinst in het eerste kwartaal met 40 procent toenemen tot 835 miljoen dollar De aangepaste winst per aandeel bedroeg 3,46 dollar. Maar dat was niet genoeg voor Wall Street dat uitging van 3,81 dollar per aandeel.