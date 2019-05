Wall Street: Foot Locker maakt lelijke uitschuiver

Foot Locker verkoopt sportschoenen en andere sportkledij in meer dan 3.000 winkels in 28 landen. In het eerste kwartaal zag de groep minder volk over de vloer komen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volk dat wel kwam, kocht wel meer: de vergelijkbare omzet (dus bij een constant aantal winkels) steeg met 4,6 procent in het eerste kwartaal. Analisten mikten evenwel op een groei van 5,5 procent. Begin maart was het aandeel nog fors gestegen na beter dan verwachte resultaten. Foot Locker verlaagt nu de jaarprognose.