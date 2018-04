Wall Street: GE glanst als vanouds

Ondanks een verlies van een half procent lijkt de S&P 500 de week met winst af te sluiten. Een sterk begin van het resultatenseizoen was de drijvende kracht. General Electric doet daar vandaag een schepje bovenop.

De Amerikaanse 10-jarige rente stijgt immers 3 basispunten tot 2,94 procent. De obligatiemarkten prijzen daarmee een gestegen inflatierisico in door de onlangs fors opgelopen metalenprijzen. Ook de dollar stijgt fors door de gestegen inflatievooruitzichten en de daaraan gekoppelde rentestijgingen door de Fed. De dollar wint 0,6 procent ten opzichte van de euro.

Een stijgende langetermijnrente is goed nieuws voor banken omdat ze hun winstmarge halen uit de spread tussen de lange- en kortetermijnrente. Spaardeposito's zijn immers geprijsd aan de kortetermijnrente terwijl bankleningen de langetermijnrente volgen. Wells Fargo wint zowat 2 procent.

De prijsvogel van het koersenbord is General Electric . Het aandeel veert meer dan 4 procent op na het bekendmaken van beter dan verwachte kwartaalresultaten. GE is met een verlies van zowat 20 procent dit jaar het slechtst presterende aandeel in de Dow Jones.