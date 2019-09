Wall Street: GM slipt door staking

De Amerikaanse beurzen starten maandag in het rood. De Dow Jones verliest 0,3 procent, de S&P500 laat een veer van 0,4 procent en de Nasdaq moet 0,6 procent inleveren.

Amerikaanse beleggers vrezen dat een verdere stijging van de olieprijs, via hogere brandstofprijzen, de wereldwijde groei kan afknijpen. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie klimt met meer dan 10 procent. Dat is het gevolg van drone-aanvallen op twee grote Saoedische installaties dit weekend. De aanslag heeft de helft van de dagelijkse olieproductie van Saoedi-Arabiƫ lamgelegd.

De forse toename in de prijs van olie is goed nieuws voor de oliewaarden op Wall Street. Die verdienen nu meer geld per vat dat ze produceren. Exxon Mobil klimt 2,5 procent, Chevron wint 2,4 procent, Devon Energy ontploft met 8,2 procent en Marathon Oil stijgt 9,6 procent.