Wall Street: General Electric schiet hoger

Amerikaanse beleggers zijn licht negatief gestemd, ondanks mooie groeicijfers voor de Amerikaanse economie. GE voorziet een forse kasstroom voor dit jaar.

De Amerikaanse beurzen gaan licht lager, in afwachting van de rentebeslissing van de Federal Reserve vanavond. De Dow Jones trappelt ter plaatse, de S&P500 verliest 0,1 procent en de Nasdaq brokkelt 0,2 procent af.

Er zijn nochtans gunstige economische cijfers voor de VS naar buiten gekomen. Het Amerikaanse bbp kende op jaarbasis in het derde kwartaal een groei van 1,9 procent tegenover het tweede kwartaal. Dat was beter dan de klim van 1,6 procent waar economen op rekenden.

General Electric

General Electric (GE) schiet 12,7 procent hoger. Het conglomeraat maakte woensdag bekend dat het 2 miljard dollar cash zal genereren dit jaar. Eerder dacht het bedrijf nog dat het maximaal 1 miljard aan cashflow zou generen. Ook beleggers gingen uit van een lagere kasstroom voor dit jaar.

De gunstige geldstroomverwachtingen zijn er ondanks verschillende kopwinden, zoals de aanslepende handelsoorlog tussen de VS en China. Ook de Boeing 737 Max die wereldwijd aan de ketting ligt is niet bepaald een meewind; Het zorgt voor neerwaartse druk op de vliegtuigmotorentak van GE.

CEO Larry Culp is zeer te spreken over de resultaten. 'Het is weer een kwartaal van vooruitgang. Het werk is nog niet af want het blijft een transitiejaar, maar de resultaten zijn zeer bemoedigend.'

Culp is deze maand precies een jaar topman van het conglomeraat. De CEO is druk bezig met het verbeteren van de processen in het bedrijf en met het verlagen van de schuld. 'De situatie is nu beter dan toen ik hier een jaar geleden binnenwandelde.'

Mattel slaat twee vliegen

Mattel knalt met ruim 19 procent. De speelgoedreus zag de omzet in het derde kwartaal met 3,1 procent stijgen naar 1,48 miljard dollar. Dat was veel beter dan de lichte daling waar analisten op rekenden. Vooral de Barbiepoppen en Hot Wheels (speelgoedautootjes) dreven de verkopen hoger.

Mattel sloeg nog een tweede vlieg in het kwartaal. Het wist een einde te maken aan het boekenonderzoek dat bij de speelgoedmaker werd gedaan. Het onderzoek wees uit dat er fouten zijn gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening. De financiële topman Joe Euteneuer, die bij de groep kwam op het moment dat de boekhoudproblemen begonnen, zal Mattel verlaten.

Not so Yum

Yum! Brands , het bedrijf boven KFC, Pizza Hut en Taco Bell, keldert 10 procent. De onderneming sloot het derde kwartaal af met een fors lagere winst in vergelijking met een jaar eerder. Het klokte af op een winst van 255 miljoen dollar, tegen 454 miljoen dollar in 2018. Vooral de omzet bij Pizza Hut viel tegen.