Wall Street: General Motors rijdt ravijn in

Veel bedrijfsnieuws in de VS. Boeing en General Motors sturen een winstwaarschuwing uit, Coca-Cola verrast.

In aanloop naar de handelstop tussen president Trump en Commissievoorzitter Juncker focussen beleggers zich op bedrijfsresultaten. De brede S&P 500 gaat 0,2 procent hoger. De Dow Jones verliest 0,2 procent, aangedreven door Boeing.

Boeing knipte woensdag immers in de prognoses. De luchtvaartgigant heeft problemen met de KC-46, een vliegende tanker in ontwikkeling. Door de hoog oplopende kosten van dat programma gaat de defensietak dit jaar maar een winstmarge van 10 à 10,5 procent halen, in plaats van de eerder vooropgestelde 11 procent.

Ook General Motors gaat een mindere tijd tegemoet. De grootste Amerikaanse autobouwer verlaagt zijn winstverwachting voor heel 2018 en verwijst daarbij expliciet naar het duurdere staal en aluminium als gevolg van de importheffingen die president Trump heeft ingesteld.

GM verwacht de impact van duurdere grondstoffen en ongunstige wisselkoersen (in Brazilië en Argentinië) deels te kunnen compenseren, maar rekent toch op een netto-impact van ongeveer 1 miljard dollar op de jaarwinst. Tot dusver raamde GM de impact op circa 500 miljoen dollar.

GM rekent voortaan op een winst van 6 dollar per aandeel voor 2018 tegen voorheen 6,30-6,60 dollar. In het tweede kwartaal presteerde de autobouwer wel beter dan verwacht. De nettowinst per aandeel belandde op 1,81 dollar, minder dan een jaar eerder (1,89 dollar) maar boven de gemiddelde analistenprognose (1,78 dollar).

De frisdrankengroep Coca-Cola[[urn:issue:330016321]] slaagt er wel in de verwachtingen te overtreffen. Het verbaast analisten verbaasd met een sterk tweede kwartaal. De frisdrankengigant profiteerde van een grotere vraag naar haar meer gezonde producten zoals Cola Zero en nieuwe variant van de light-variant. De organische groei bedroeg in het tweede kwartaal 5 procent. Ook de volumes schoten omhoog. De globale hoeveelheid verkochte drank steeg met 3 procent. Het hoogste tempo in 5 jaar.