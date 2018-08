Wall Street: Handelsoorlog weegt op vleesproducenten

Op Wall Street zijn beleggers gefocust op de handelsoorlog nu nieuwe tarieven van kracht zijn en China en de VS handelsgesprekken voeren. Verschillende vleesbedrijven voelen de impact van de invoertarieven.

De handelsspanningen tussen China en de VS komen donderdag opnieuw aan de oppervlakte. Voor beide landen gaan nieuwe invoertarieven op goederen ter waarde van 16 miljard dollar van kracht. Tegelijk voeren beide grootmachten in Washington gesprekken over hun handelsgeschillen.

Nadat de S&P 500 woensdag het record van langste stierenmarkt brak, gaat de index donderdag 0.1 procent lager. De handelsgevoelige industrie-index Dow Jones verliest 0,4 procent.

Duidelijke slachtoffers van de handelsoorlog zijn de Amerikaanse vleesverwerkers. Toen Donald Trump een invoerbelasting invoerde op aluminium en staal reageerden verschillende landen zoals Mexico en China met invoerheffingen op Amerikaanse goederen zoals sojabonen en varken. En dat laat bij Amerikaanse vleesbedrijven diepe sporen na.

De Amerikaanse markt is namelijk overspoeld met gevogelte, biefstuk en varkensvlees. Het overaanbod aan vlees snijdt diep in de marktprijs. De Amerikaanse kipverwerker Sanderson Farms zag de omzet en winst in het derde kwartaal in elkaar stuiken. Volgens het bedrijf daalde de prijs voor een stuk ontbeende kippenborst in een jaar tijd met 27 procent. Kippenvleugels werden in de zelfde periode zelfs 35,4 procent goedkoper.

De omzet van Sanderson viel in het derde kwartaal, dat eindigde op 31 juli, met 9 procent terug tot 852,4 miljoen dollar. De nettowinst kelderde van 115,8 miljoen dollar vorig jaar tot 11,5 miljoen dollar dit jaar. Naast de dalende vleesprijzen sneden stijgende veevoederkosten in de winstgevendheid van de vleesproducent.

Sanderson is niet het enige bedrijf dat lijdt onder het overaanbod. Vorige maand verlaagde Tyson Foods de winstvooruitzichten. Ook Hormel Foods ziet de omzet dit jaar lager dan verwacht uitkomen.