Wall Street: Handelszorgen ebben weg

De juwelenverkoper heeft last van de handelsoorlog die de VS met China voert. Vooral Chinese toeristen, een belangrijke klantengroep, houden de vinger op de knip. Daarnaast zegt het bedrijf ook in het algemeen te zien dat toeristen een stuk minder uitgeven. De verkopen aan Chinese toeristen zullen in de toekomst mogelijk voor nog meer ellende zorgen. Want dinsdag raadde de Chinese overheid haar burgers af om naar de VS te reizen wegens 'veiligheidsredenen'. De Amerikaanse douane zou de Chinezen bij de aankomst en het vertrek aan de grens veel zwaarder controleren.