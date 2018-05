Wall Street: Herbalifebeleggers zien Icahn niet graag gaan

Investeerder Carl Icahn verkoopt 25 procent van zijn belang in Herbalife en dat zint beleggers niet. Tijdens een hetze die collega Bill Ackman ontlokte, bleef Icahn Herbalife immers trouw.

Aandelenmarkten op Wall Street noteren gemengd. De S&P 500 staat op licht verlies, de Nasdaq kleurt groen. Verschillende geopolitieke risico's zoals Noord-Korea en regeringsperikelen in Italië en Spanje wegen op het sentiment.

Nadat bekend raakte dat Ichan een deel van zijn participatie in Herbalife verkoopt, reageerde het aandeel meteen en dook meer dan 8 procent lager. Beleggers zijn dan ook geschokt dat een van de trouwste supporters van het voedingssupplementenbedrijf een vierde van zijn belang van de hand doet.

Momenteel heeft Carl Icahn nog 45,7 miljoen aandelen in bezit. De investeerder is bekend van een van de beruchtste investeerdersvetes in de geschiedenis van Wall Street. Jarenlang vocht hij een robbertje uit met shortseller Bill Ackman. Ackman betichtte Herbalife ervan een piramidesysteem te zijn en gokte op een daling van de aandelen van Herbalife.

Ackman ging ver om zijn gelijk te halen en spande een rechtszaak aan tegen Herbalife. Gedurende al die tijd sprak Icahn zijn vertrouwen uit in het voedingsbedrijf en bouwde zijn belang in Herbalife op. Eerder dit jaar gaf Ackman de strijd op en bouwde zijn shortpositie in het bedrijf af.

Nu verzilvert Icahn een deel van zijn belang. In een reactie zegt hij dat de participatie in Herbalife een te groot deel uitmaakte van zijn portefeuille en dat hij nu een deel ervan verkoopt om te diversifiëren.

Foot locker noteert de tegenovergestelde beweging. De schoenenverkoper zag de omzet in de periode tot 5 mei terugvallen en dat stemt beleggers goedgezind. De daling was immers minder dan verwacht. Daarnaast verwacht de schoenenwinkel dat de brutowinstmarge het huidige kwartaal zal verbeteren.

Het aandeel wint 13 procent maar heeft al in hogere sferen vertoefd. Sinds eind 2016 is Foot Locker 30 procent van zijn beurswaarde kwijt. De keten had te lijden onder een veranderend smaakpatroon bij de jonge shoppers.

De daling in de verkoop is ondertussen afgetopt. De voorraden daalden in het eerste kwartaal met 5,4 procent ten opzichte van het jaar voordien.

Slecht nieuws was er voor Fiat Chrysler . De Italiaans-Amerikaanse automaker roept 4,8 miljoen wagens terug omdat een softwarefout mogelijk het remmen belet bij het gebruiken van cruise control. Het gaat voornamelijk om wagens van het merk RAM, Jeep, Chrysler en Dodge.