Wall Street: It's electrifying

De Amerikaanse beurzen staan onder stroom na een sterk banenrapport. Tesla zorgt opnieuw voor vuurwerk.

Why this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic en vooral: it's electric. John Travolta zal de lyrics van zijn monsterhit Greased Lightin' mogen aanpassen als Tesla aan dit tempo doorgaat met zijn zegetocht.

De elektrische autobouwer heeft in tweede kwartaal 90.650 wagens afgeleverd. Dat zijn er meer dan de 72.000 wagens die analisten hadden verwacht.

In vergelijking met een jaar eerder leverde Telsa 5 procent minder wagens af, een prestatie die in coronatijden bijzonder sterk mag heten in vergelijking met de klappen die andere autobouwers krijgen, zeker gezien de lockdowns die ook Tesla troffen. De enige fabriek van Tesla in de VS, in Californië, lag zes weken stil van eind maart tot begin mei.

Het goedkoopste Tesla 3-model en de nieuwe SUV Model Y waren met 80.050 afgeleverde voertuigen het populairst. Het bedrijf van Elon Musk vindt met die goedkopere modellen steeds meer zijn plaats op de markt van de massaverkoop.

Tesla stak woensdag het Japanse Toyota voorbij als meest waardevolle automerk ter wereld

Het aandeel van Tesla stijgt opnieuw met 8,5 procent naar 1.213 dollar nadat het eerder deze week ook al een recordniveau bereikte.

De Amerikaanse beurzen zijn op hun laatste handelsdag van de week (vrijdag blijven de beurzen dicht voor de 4th of July, red.) in een uitstekende stemming dankzij een sterk banenrapport.