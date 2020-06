Wall Street: It's the liquidity, stupid

De New Yorkse aandelenbeurzen trokken zich dinsdag op aan een sterk cijfer over de Amerikaanse kleinhandelsverkopen. Maar de grootste drijfveer van het beursoptimisme is het intussen bekende riedeltje: extra stimulus.

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn dinsdag met winst gesloten nadat ze maandag nog in het rood doken door de angst voor een tweede besmettingsgolf. Technologiebeurs Nasdaq (+1,4%) sloot op 9.861 punten, op een zucht van zijn recordpeil van 10.000 punten die vorige woensdag voor het eerst in de geschiedenis werd gesloopt.

Industriebeurs Dow Jones stal dinsdag de kroon met een slotwinst van 1,8 procent tot 26.270 punten. Cyclische aandelen zijn wereldwijd aan een inhaalbeweging bezig op populaire technologievedettes. Ook kleine aandelen en Europese achterblijvers komen meer in het vizier van fondsenbeheerders, bleek dinsdag uit een rondvraag van BofA.

Dankzij een extra rondje stimulus van de Federal Reserve en de Bank of Japan stroomt de geldkraan als nooit tevoren. Ook in Europa zouden er nieuwe grenzen van het monetaire beleid afgetast worden. Al die liquiditeit geeft beleggerspatrones TINA (there is no alternative) vrij spel.. Zelfs al vrezen beleggers meer dan ooit voor oververhitting van de aandelenbeurzen - zo bleek uit diezelfde BofA-studie -, ze zijn veroordeeld tot aandelen nu vastrentende investeringen geen enkel rendement meer bieden.

Meer nog dan industriƫle aandelen, trokken retailers de kar in New York. Winkelketens als Macy's , Nordstrom en Abercrombie & Fitch blonken uit met dubbelcijferige koerswinsten. De kooplust volgt op meevallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten. merikaanse winkeliers zagen hun verkopen in mei deels herstellen van de sterke daling een maand eerder, met een stijging van bijna 18 procent op maandbasis. Die toename in de voor de Amerikaanse economie belangrijke sector was veel sterker dan in doorsnee werd aangenomen.

McDonald's meldde in een update dat de restaurantbezoeken opnieuw in stijgende lijn gaan. De gouden 'M' dikte 0,2 procent aan.

Apple won 2,1 procent, ondanks de aankondiging van de Europese Commissie van een onderzoek naar machtsmisbruik bij de techreus.