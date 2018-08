Wall Street: JPMorgan haalt discount brokers onderuit

De Dow Jones staat na drie uur handel een halve procent hoger. Beleggers putten moed uit de geplande handelsbesprekingen tussen de VS en China.

De Amerikaanse grootbank JPMorgan lanceert volgende week een app die gratis handel in aandelen en ETF’s (beursgenoteerde beleggingsfondsen) en gratis research aanbiedt. Kleine beleggers kunnen het eerste jaar gratis 100 transacties doen. Ze kunnen langer of zelfs onbeperkt gratis handelen als ze voldoende geld op hun effectenrekening hebben. Het initiatief van JPMorgan is opmerkelijk. Zijn tradingplatform streek tot 24,95 dollar commissie voor onlinetransacties op.