Wall Street: Joe Sixpack houdt de moed erin

Beleggers sturen de Amerikaanse beurzen hoger na beter dan verwachte resultaten van supermarktreus Walmart.

De Amerikaanse beurzen beginnen donderdag positief aan de dag na de hallucinante verliezen van woensdagavond. De Amerikaanse consument is het antidepressivum van de dag dat beleggers weer opmontert.

Want Joe Sixpack houdt de moed erin. Dat blijkt uit cijfers over de Amerikaanse kleinhandelsomzet. Want de detailhandel zag de omzet maand op maand met maar liefst 0,7 procent stijgen. Dat was een veel sterkere toename dan de door economen verwachte groei van 0,3 procent.

Walmart

Ook de beter dan verwachte cijfers van Walmart wijzen op een sterke consument. Als grootste supermarktketen in de VS is Walmart een vinger aan de pols van de Amerikaanse consument.

In het tweede kwartaal - dat bij Walmart liep tot en met de maand juli - steeg de omzet met 1,8 procent naar 130,4 miljard dollar, terwijl er een omzet van 130,1 miljard werd verwacht.

De supermarktreus behaalde daarnaast een aangepaste winst per aandeel 1,27 dollar, terwijl analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,22 dollar.

Voorts waren ook de vooruitzichten voor het volledige boekjaar beter dan de consensusverwachtingen. De grootste supermarktketen van de wereld verwacht dat de aangepaste winst per aandeel zal uitkomen tussen een lichte daling en een lichte stijging. Eerder ging het bedrijf uit van een lichte daling.

Walmart vliegt met 4,7 procent hoger.

Cisco

Maar de beurs heeft ook slechter nieuws over de Amerikaanse economie te verteren. Want gisteravond stelde Cisco teleur met sombere vooruitzichten. De grootste leverancier van netwerkapparatuur ter wereld wordt als barometer gezien voor het investeringsklimaat van bedrijven.

De kwartaalcijfers zelf waren nog helemaal niet onaardig. De omzetgroei van 6 procent naar 13,4 miljard dollar was conform de verwachtingen. De aangepaste winst per aandeel kwam met 0,83 dollar hoger dan verwacht uit. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst per aandeel nog 0,70 dollar.

Maar de verwachtingen voor het huidige kwartaal - voor Cisco het eerste kwartaal van het boekjaar 2019-2020 - ziet de technologiereus de omzet op jaarbasis maar met 0 tot 2 procent stijgen. Analisten rekenden op een groei van 2,5 procent.

Beleggers sturen het aandeel 6,6 procent lager.

General Electric