Wall Street: KKR stijft portefeuille met Wella-haargel

De beleggers trekken zich onder meer op aan de iets optimistischere ondernemers. De ISM-index die het vertrouwen in de industrie meet, stijgt van 41,5 punten in april naar 43,1 punten in mei. Het vertrouwen van de industriële bedrijfsleiders in de VS laat daarmee het diepste dal sinds 2009 achter de rug, en klopt ook nipt de verwachtingen. Economen hadden op een herstel tot 43 punten gerekend. Het gaat om de eerste stijging van de ISM-index sinds januari.