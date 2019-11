Wall Street: KKR vuurt Walgreens aan

De handelsoorlog en de spanningen in Hongkong zetten de beurzen lager. Walgreens profiteert van overnamespeculatie.

Amerikaanse beleggers zijn wat negatiever gestemd sinds de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag zei dat hij de tariefverhogingen op Chinese producten nog niet terugdraait. Het commentaar van Trump kwam nadat het Chinese ministerie van Handel had gezegd dat de VS en China afgesproken hadden om bestaande importtarieven in fases te verlagen.