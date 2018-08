Wall Street: Ketchup soep

Kraft Heinz , de producent van Heinz ketchup en Philadelphia kaas, opende ruim 8 procent hoger. Ten eerste publiceerde Kraft Heinz beter dan verwachte resultaten. Ten tweede was er verse speculatie over een bod op soepmaker Campbell .

Volgens de New York Post voeren Campbell en Kraft Heinz fusiegesprekken. De soepmaker staat onder druk van activist Dan Loeb. Loeb voerde de voorbije maanden gesprekken met de familie Campbell om ze te overtuigen hun bedrijf te verkopen. Campbell is nog voor 41 procent in handen van de familie.