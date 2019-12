Wall Street: Kinderkledij in de ramsj

The Children's Place is met een koersverlies van 18 procent de grootste daler op Wall Street. De keten in kinderkleding en -accessoires moest slechte cijfers over het derde kwartaal opbiechten en stuurde tegelijk een winstwaarschuwing uit voor het hele boekjaar. Boosdoener is het warme herfstweer in de Verenigde Staten waardoor kinderen hun zomerkledij tot ver in oktober konden dragen, aldus CEO Jane Elfers in een persbericht.