Wall Street: Kroger mengt zich in ecommercestrijd

De Amerikaanse supermarktketen Kroger laat zich horen in de strijd om de onlineverkoop van vers voedsel. Het gaat in zee met de Britse onlinesupermarkt Ocado.

Amerika's grootste klassieke supermarktketen Kroger maakt de borst nat om te overleven in een supermarktwereld die zich steeds meer online afspeelt. In een poging om het hoofd te bieden aan grote concurrenten Walmart en Amazon gaat Kroger in zee met Ocado , een Brits bedrijf dat zich specialiseert in geautomatiseerde warenhuissystemen en vers voedsel aan huis brengt.