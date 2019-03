Wall Street: Kroger met korting de deur uit

In Amerika zijn de beurzen negatief gestemd. Beleggers verteren vooral het nieuws van de Europese Centrale Bank (ECB) . De centrale bank stelt de renteverhoging uit tot het eind van 2019. Daarnaast komt de ECB met een nieuwe ronde van langlopende leningen (TLTRO's) voor banken. Ook de verlaging van de groeiverwachting in de Eurozone zit beleggers niet lekker.

Korting op Kroger

Kroger krijgt een korting van bijna 10 procent na een zwak vierde kwartaal en een sombere vooruitblik. De winst per aandeel van de 'Colruyt van Amerika' kwam uit op 0,48 dollar, terwijl analisten 0,52 dollar hadden verwacht. Daarnaast verwacht het bedrijf voor het hele jaar 2019 dat de winst per aandeel tussen de 2,15 en de 2,25 dollar zal uitkomen. Analisten rekenden op 2,26 dollar per aandeel.

De supermarktreus heeft groeiambities en die kosten geld. Zo heeft het de prijzen verlaagd en geïnvesteerd in een efficiëntere organisatie. Deze zaken vreten aan de marge. In het vierde kwartaal kromp de marge met 1 procentpunt. Beleggers rekenden erop dat deze strategie begin 2019 al zijn vruchten zou afwerpen, maar het gaat dus langer duren dan gedacht. Ook de concurrentie blijft hoog, zeker nadat Amazon begin deze week aangaf een groot aantal supermarkten te gaan openen in de VS.