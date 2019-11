Wall Street: Lady en de Vagebond

De Amerikaanse beurzen wikken nieuwe onzekerheden in de handelsoorlog. Disney is de primus na betoverende cijfers. Kledingconcern Gap speelt de rol van vagebond.

De Verenigde Staten hebben nog geen afspraken gemaakt met China over terugschroeven van importheffingen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump op een persbriefing in het Witte Huis. Trump sprak zich daarbij uit tegen een volledige opheffing van de straftarieven.

Die hardere lijn doet beleggers sputteren in hun recordjacht, ondanks een positief cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Wall Street noteert in de vroege handel op licht verlies na de winstreeks van de afgelopen dagen.

Disney

Disney is afgetekend winnaar na een betoverend kwartaalrapport . Vooral de filmtak kreeg flink meer geld binnen. De omzet ging 52 procent hoger tot 3,3 miljard dollar en de operationele winst dikte met 79 procent aan tot 1,08 miljard dollar. Het bedrijf profiteerde vooral van kaskrakers als 'The Lion King', 'Toy Story' en 'Aladdin'.

Trailer 'Lady and the Tramp'

Beleggers houden Disney extra in de gaten met oog op de lancering van streamingdienst Disney+ komende maandag (12 november). De lancering gaat gepaard met de release van een remake van kaskraker 'The Lady and the Tramp'.