Wall Street: Liever een Walmart in India dan in Brazilië

De Amerikaanse beurzen gaan maandag bijna 1 procent hoger. In de Dow Jones is Walmart een uitblinker.

‘s Werelds grootste supermarktketen Walmart verkoopt een belang van 80 procent in zijn Braziliaanse dochter aan de private equitygroep Advent International. Walmart behoudt een belang van 20 procent in Walmart Brazil. De transactie zorgt voor een uitzonderlijke afschrijving van 4,5 miljard dollar in het tweede kwartaal. Een groot deel van het verlies is het gevolg van een nadelige wisselkoersevolutie. Brazilië herstelt van een zware recessie in de periode 2015-2016.