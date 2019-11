Wall Street: Lowe's on high

Doe-het-zelfketen Lowe's bereikt zijn hoogste koers allertijden na een hogere winstprognose. Het overklast daarmee zijn eeuwige opponent Home Depot. Ook 'alleswinkel' Target scherpt zijn record aan.

Geen all time Lowe's maar een all time high voor de op één na grootste bouwmarkt op Wall Street. Met een winst van 7 procent klimt Lowe's naar een nieuwe recordkoers in de vroege Amerikaanse handel.

Beleggers verwelkomen de hogere winstraming die het bedrijf meegaf bij zijn cijfers over het derde kwartaal. De bouwmarktketen verhoogt zijn verwachte winst per aandeel van een bandbreedte van 5,45 dollar tot 5,65 dollar naar 5,63 dollar tot 5,70 dollar

Het concern met hoofdzetel in Mooresville (North-Carolina) kondigde ook aan dat het 34 slecht presterende vestigingen in Canada gaat sluiten. 'We zijn vastberaden om te rationaliseren om Lowe's terug op koers te brengen', stelde CEO Marvin Ellison in een conference call met analisten.

De huizenprijzen zijn onder impuls van de lage rente gestegen in het afgelopen kwartaal. Dat speelt in de kaarten van Lowe's omdat huiseigenaars in hun koopdrift meer gaan klussen en hun eigendom meer als investering beschouwen.

Aartsrivaal Home Depot miste gisteren zijn afspraak met beleggers omdat investeringen in de onlineverkoop nog onvoldoende renderen. Het moest voor de tweede keer dit jaar een winstwaarschuwing geven en werd 7 procent lager gestuurd. Home Depot en Lowe's worden vaak met elkaar vergeleken. Meestal moet Lowe's daarbij het onderspit delven, maar dit jaar wist het meermaals te verrassen.

Sinds januari blijft Home Depot wel het populairst bij beleggers. De keten staat - inclusief de klap van gisteren - op een jaarwinst van 34 procent. Lowe's staat op een jaarwinst van 25 procent.

In beurswaarde is Home Depot afgetekend de grootste met een kapitalisatie van 234 miljard dollar. Lowe's heeft een beurswaarde van 97 miljard dollar.

Target

In het staartje van het bedrijfscijferseizoen kregen beleggers ook resultaten van 'alleswinkel' Target te verwerken. De verkoper van huishoudelijke producten, voeding, kleding, meubels, speelgoed, cosmetica en elektronica verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar en overtrof met zijn resultaten de verwachtingen van analisten.

De aangepaste winst per aandeel zou in 2019 moeten uitkomen op 6,25 tot 6,45 dollar.

Target trekt 13 procent hoger en scherpt zijn koersrecord verder aan. De retailer is de absolute beurslieveling op Wall Street dit jaar. Wie in januari instapte zag zijn inleg met 73 procent aangroeien.