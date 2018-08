Wall Street: Macy's klopt Amazon

Macy's komt pas woensdag met resultaten, maar daar lijken beleggers al een serieus voorschot op te nemen: het aandeel klimt 4 procent naar 41,59 dollar, wat de winst sinds nieuwjaar tot 65 procent doet oplopen. Over het eerste kwartaal rapporteerde de warenhuisketen verrassend sterke cijfers met 4 procent organische groei, een teken dat Macy's er weer in slaagt klanten te lokken.

Een vermogensbeheerder oppert bovendien tegenover Bloomberg dat louter het vastgoed van de keten - meestal op locaties in het hart van de Amerikaanse steden - evenveel waard is als de huidige beurskapitalisatie. Dat is natuurlijk in belangrijke mate een theoretische oefening, maar het geeft wel aan dat Macy's bij een eventuele verdere afslanking flink kan cashen op 'overtollige' sites.