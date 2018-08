Wall Street: Materialise dankt groei aan overname

De omzet van 3D Systems steeg in het tweede kwartaal met 11 procent op jaarbasis. De verkopen in de tak 3D-printing stegen met 41 procent jaar op jaar.

Na de koerswinst van 10,7 procent gisteren geeft Tesla woensdag terrein prijs. Nochtans bevestigde de raad van bestuur woensdag dat het voorstel om Tesla van de beurs te halen geëvalueerd wordt en vorige week al besproken werd. Musk lanceerde disndag op Twitter het voorstel om Tesla tegen 420 dollar per aandeel van de beurs te halen. Beleggers zijn wantrouwig over het feit of Elon Musk wel degelijk de financiering voor zo'n transactie al voor elkaar heeft zoals hij zelf beweert.

Verschillende analisten stellen vragen bij de haalbaarheid van zo'n deal. 'De transactie zal moeten gebeuren via overheidsfondsen of strategische investeerders,' zegt Dwight Scott van GSO Capital Partners aan persagentschap Bloomberg. 'Het is onwaarschijnlijk dat partijen schuldbewijzen willen kopen van een verlieslatend en cash verbrandend bedrijf.'

Het voedingsconcern Kraft Heinz verliest wat smaak op de beurs. De tweede grootste aandeelhouder van de groep, het Braziliaanse private equity-fonds 3G Capital heeft voor 1,2 miljard dollar aan aandelen van Kraft verkocht. Het fonds doet dat nadat het aandeel van Kraft vorige vrijdag met 9 procent steeg na sterke resultaten.

Kors tippelt hoger

Het modehuis Michael Kors tippelt daarentegen meer dan 4 procent hoger op de beurs van New York. De ontwerper van de bekende handtassen klopte in het tweede kwartaal de analistenverwachtingen en trekt de winstverwachtingen op. Een belangrijke schakel in het onverhoopte succes zijn de naaldhakken van Jimmy Choo.

Het modehuis nam het schoenenmerk vorig jaar over in een poging het merk Michael Kors een ander elan te geven. In het kader van dezelfde strategie verkocht het haar producten via minder kanalen en in minder winkels om het aantal kortingen dat op producten van Kors werden gegeven terug te dringen.

Kors investeerde ook in sociale media en marketingcampagnes om van het dure oubollige imago af te raken. Het modehuis huurde beroemdheden zoals Kendall Jenner in om de merknaam te verjongen. Met succes. De verkopen van Jimmy Choo kwamen uit op 172,7 miljoen dollar, een stuk meer dan de verwachte 143,65 miljoen dollar.

Tot slot krijgt het aandeel van Snap een zware klap te verduren. Het bedrijf achter de vluchtige berichtendienst Snapchat maakte bekend dat het aantal gebruikers in het tweede kwartaal voor het eerst in de geschiedenis terugviel. Snapchat werd het slachtoffer van een onpopulaire designwijziging die heel wat controverse veroorzaakte bij gebruikers. Velen keerden de berichtendienst de rug toe, waaronder enkele beroemdheden. Snapchat krabbelde later wel terug maar het kwaad was al geschied.