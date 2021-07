Wall Street: Materialise schittert, Facebook onderuit

De Amerikaanse economie groeide minder dan verwacht, maar stelt beleggers tevreden. Grote namen als Facebook en Ford komen met resultaten.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,5 procent op jaarbasis gegroeid. Hoewel de groei lager was dan de verwachte 8,4 procent is de economische activiteit nu hoger dan net voor de start van de pandemie. Het krachtig economisch herstel is te danken aan de forse stimulus van het begrotingsbeleid, de snelle vaccinatiecampagne en de versoepeling van de lockdown.

De productiviteit staat dan wel terug op een hoog peil, voor de werkloosheid geldt hetzelfde. De aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS kwamen hoger uit dan verwacht. Voor de week die eindigde op 24 juli kwamen er 400.000 aanvragen bij. Economen dachten aan 380.000. De week ervoor waren de analisten al negatief verrast door de 419.000 nieuwe aanvragen.

De beleggers op Wall Street lijken vooral op het positieve te focussen. De Dow Jones wint 0,4 procent. De Nasdaq stijgt evenveel en de S&P500 noteert een halve procent hoger. In dit hoofdstuk van het resultatenseizoen was het de beurt aan joekels als Facebook om uit de kleren te gaan.

Facebook

Het sociale netwerk waarmee een nieuw tijdperk begonnen is, publiceerde woensdagavond zijn resultaten. Het aandeel van Facebook verliest 3,2 procent ondanks uitstekende cijfers. De omzet lag in het tweede kwartaal ruim 1,2 miljard dollar hoger dan de consensusverwachting, op 27,89 miljard dollar. Ook de winst per aandeel was een stuk hoger dan verwacht: 3,61 dollar in plaats van 3,03 dollar.

De omzet van Facebook groeide met 56 procent jaar op jaar. Het is de snelste groei sinds 2016. De reden voor de koersdaling is dan ook niet het verleden, maar de toekomst. Het bedrijf van Mark Zuckerberg verwacht dat de groei sterk gaat afnemen.

YUM!

Yum Brands , de groep boven de fastfoodketens Taco Bell, KFC en Pizza Hut, heeft een aardig graantje meegepikt van de heropening van de economie. De versoepelingen voor reizen en restaurantcapaciteit en de heropening van kantoren hebben ertoe geleid dat weer meer mensen buitenhuis eten. Als gevolg publiceert Yum resultaten om van te smullen.

Op vergelijkbare basis groeide de omzet in het tweede kwartaal met 23 procent. Analisten rekenden op 20,5 procent. De voornaamste motor was KFC, met 30 procent groei. De nettowinst van Yum Brands klom van 206 naar 391 miljoen dollar, of van 67 cent naar 1,29 dollar.

Ford

Ford Motor verhoogde zijn winstverwachting voor het jaar na het rapporteren van een verrassende winst in het tweede kwartaal. Dankzij de grote vraag naar nieuwe voertuigen, zoals de Ford Bronco SUV. Het bedrijf focuste vooral op de productie van duurdere, meer winstgevende modellen, een tactiek die onder meer Mercedes-Benz ook succesvol toepaste.

Voor dit jaar rekent Ford op een aangepaste EBIT van 9 tot 10 miljard dollar. Dat is ongeveer 3,5 miljard dollar meer dan eerder voorzien. Het verwacht een vrije kasstroom tussen 4 en 5 miljard dollar. Ook de volumes gaan hoger liggen dan voorzien, tot wel 30 procent. Het aandeel gaat bijna 4 procent hoger.

Materialise

Ook 'Nasdaq-Belg' Materialise komt met het rapport over het tweede kwartaal. En frappant: uitvoerend voorzitter Peter Leys durft na een sterk tweede kwartaal - de omzet herstelde een derde tot ruim 50 miljoen euro - voor het eerst een prognose voor heel 2021 te geven.

'We verwachten op dit ogenblik dat onze omzet in 2021 die van 2019, 197 miljoen euro, zal overschrijden en dicht in de buurt van 200 miljoen zal liggen', klinkt het. De bedrijfswinst voor afschrijvingen ziet hij rond 25 miljoen euro uitkomen.

Met andere woorden: Materialise stevent af op een verbetering van het recordjaar 2019. In omzet toch, want de ebitda kwam in 2019 met 26,7 miljoen nog iets hoger uit dan de nu voorspelde 25 miljoen.