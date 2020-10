Wall Street: McDividend

McDonald's verkocht meer in de VS, maar minder in Europa.

McDonald's verhoogt zijn dividend nu het weer groeit op zijn thuismarkt. Maar de onbetwiste dividendvedette van Wall Street is IBM, dat gaat vervellen tot een pure cloudspeler.

De Amerikaanse beurzen noteren met bescheiden plussen. Nu presidentskandidaat Joe Biden uitloopt in de peilingen, zien beleggers de kans op een chaotische stembusslag dalen en die op meer stimulus stijgen. De Dow Jones is de minst presterende index en noteert vlak. De S&P 500 en Nasdaq trekken tot 0,5 procent hoger.

McDonald's verhoogt zijn dividend met - hou u vast - 4 dollarcent. De fastfoodketen kondigde de dividendverhoging aan in de marge van zijn voorlopige omzetcijfers over het derde kwartaal. Daarin meldt het stijgende verkopen in zijn thuismarkt. Vooral de drive-through-formule werd gesmaakt in lockdowntijden. De vergelijkbare omzet in de VS nam met 4,6 procent op jaarbasis toe, terwijl die in de rest van de wereld met 4,4 procent daalde.

In juli verzekerde McDonald's dat het zijn dividend zou handhaven ondanks de wereldwijde pandemie. Die belofte wordt ingelost. De grootste fastfoodketen zal een dividend uitbetalen van 1,29 dollar per aandeel, een verhoging met 3 procent of dus vier dollarcent. Het dividendrendement bedraagt daardoor nu 2,3 procent. Dat is in de VS - een markt die meer groeit dan waarde-aandelen telt - niet onaardig. Maar het verdwijnt in het niets bij de gulste dividendbetaler in New York: IBM.

IBM komt met nieuws dat het zijn zogenoemde legacy-afdeling rond netwerkbeheer naar de beurs zal brengen. Daardoor vervelt het iconische bedrijf naar een pure cloudspeler die zich verder zal ontwikkelen in artificiële intelligentie.

De aandeelhouder mag daar mee van profiteren. Na de afsplitsing zal een gecombineerd dividend volgen. Per aandeel verwachten analisten een dividend van 6,49 dollar. Het dividendrendement zou daarmee op 5,23 procent liggen. Ter vergelijking, een gemiddelde sectorgenoot van IBM in de VS heeft een dividendrendement van 0,2 procent.

IBM, bekend om zijn supercomputer Watson en zijn superdividend, wordt gretig ingekocht op het nieuws. Met een winst van 6,2 procent is het de sterkste stijger in de S&P 500.