Wall Street: Meta krijgt AI-zetje

De graadmeters in New York sloten in het rood door het vooruitzicht op hogere rentes. Beleggers belonen Meta voor zijn inzet op AI om de advertentie-activiteiten aan te scherpen. Target krijgt applaus voor beter dan verwachte resultaten.

De Amerikaanse beurzen gingen lager. De Dow Jones verloor 0,7 procent en de Nasdaq moest 0,1 procent prijsgeven. Het probleem: rentevrees en een afnemend vertrouwen bij Joe Sixpack.

Amerikaanse beleggers zullen zeker niet wakker liggen van de hoger dan verwachte inflatiecijfers uit Spanje en Frankrijk, maar ze toonden wel nog eens dat de inflatie een hardnekkig beestje blijkt. Vrijdag bleek ook de favoriete inflatiemaatstaf van Amerikaanse centrale bank (Fed) veel hoger uit te komen dan verwacht.

Daarom vreest de markt dat de Fed - maar dus ook andere centrale banken in de wereld - de rente steviger moet verhogen en ook langer op dat hogere niveau moet houden. Het doel is de economie af te remmen, zodat er minder gespendeerd wordt.

Hoewel de Amerikaanse consument tot nu toe stevig in zijn schoenen stond, begint er mogelijk iets te veranderen. Want uit cijfers van de Conference Board blijkt dat de barometer voor het consumentenvertrouwen in februari onverwachts zakte van 106 naar 102,9 punten. Daarnaast bleken de verwachtingen voor de toekomst het zwakst sinds juli.

Target

Dat de gemiddelde Amerikaan tot nu toe nog stevig uitgeeft blijkt ook weer uit de cijfers van Target . De retailer won ruim een procent nadat bleek dat de vergelijkbare verkopen in het vierde kwartaal klommen met 0,7 procent, terwijl analisten een daling van 1,7 procent in de kaarten hadden. Ook de winst per aandeel was met 1,89 dollar hoger dan de analistenlat op 1,48 dollar.

Iedereen bereidt zich voor op het ergste, maar tot nu toe houdt de economie goed stand. Stephen Stanley Econoom bij Santander

Belangrijk daarbij is dat de voorraden van niet-essentiële goederen slonken met 13 procent. Vorig jaar zorgden die hoge stocks ervoor dat Target stevige kortingen moest geven, waardoor de marges onder druk kwamen te staan. Dat probleem lijkt nu onder controle.

Daarmee krijgen we bij Target een vergelijkbaar beeld als bij Walmart vorige week: de Amerikaanse consument lijkt nog altijd stevig te besteden. Maar net als Walmart is ook Target voorzichtig en twijfelachtig over de toekomst. 'Het is en onzekere omgeving en daarom willen we prudent plannen', klinkt het bij CFO Michael Fiddelke. 'De grootste vraag is wat de consument gaat doen.'

'Beide bedrijven versloegen met gemak de verwachtingen', klinkt het bij econoom Stephen Stanley van Santander. 'Iedereen zet zich schrap voor het ergste, maar januari blijkt een prima maand te zijn voor de consumentenbestedingen. De economie lijkt het goed uit te houden.'

Meta

Meta wist 3,2 procent te winnen tot bijna 175 dollar nadat het zijn eigen AI-momentje had. Want de sociale mediareus heeft nieuwe data vrijgegeven over zijn Advantage+ reclamecampagnes. Met die campagnes gebruikt het AI om de meer beperkte gebruikersdata - als gevolg van de strengere privacyregels van Apple - beter te analyseren.

Door die betere analyse kan het advertenties beter richten op bepaalde groepen gebruikers. 'In het vierde kwartaal zagen adverteerders 20 procent meer aankopen dan een jaar daarvoor', klinkt het bij Meta. 'De klanten die gebruikmaakten van Advantage+ zagen een klim van 32 procent in het rendement op reclame-uitgaven.'

Daarbij kijkt Meta naar mogelijkheden waarop AI-systemen automatische verbeteringen aanbrengen op advertenties door bijvoorbeeld de helderheid te vergroten of de tekst wat aan te passen. Recente tests laten ook daar zien dat advertenties meer opleveren. Op termijn zouden adverteerders zich daarom veel minder bezig hoeven houden met het maken van wervende advertenties.