Wall Street: Micron keldert na lagere winstprognose

De cijfers van de chipbakker waren op zichzelf niet slecht. Wells Fargo heeft een nieuwe topman.

Amerikaanse beleggers trekken zich op aan nieuwe handelshoop. Volgens bronnen van de Amerikaanse zakenzender CNBC zouden de VS en China de onderhandelingen op 10 oktober voortzetten.

De Dow Jones en de S&P500 winnen respectievelijk 0,4 en 0,2 procent. De Nasdaq trappelt ter plaatse. De technologie-aandelen hebben het moeilijk door slecht nieuws rond de chipspeler Micron Technology .

Micron Technology

Dat aandeel keldert met bijna 9 procent. De producent van halfgeleiders kwam gisteravond nabeurs met resultaten.

Die waren an sich nog niet zo slecht. In het kwartaal dat liep van juni tot en met augustus maakte de chipbakker een winst van 56 dollarcent per aandeel. Dat was hoger dan de 47 dollarcent die analisten hadden verwacht. Ook de omzet kwam met 4,9 miljard dollar hoger uit dan gepland.

Maar de domper zat hem in de winstprognose van het bedrijf. Voor het volgende kwartaal verwacht Micron dat de winst tussen de 39 en de 53 dollarcent per aandeel uit zal komen. Analisten waren teleurgesteld, zij rekenden op 53 dollarcent.

De chipmaker zegt last te hebben van de dalende vraag naar geheugenchips. Daarnaast heeft het last van de handelsoorlog tussen de VS en China. Door het conflict is het moeilijker zakendoen met Huawei. 'We zien dat onze verkopen aan Huawei sterk zijn gedaald'. Huawei is door de VS op de zwarte lijst gezet. Daardoor kunnen Amerikaanse bedrijven bepaalde technische producten niet meer aan de Chinese telecomspeler verkopen.

Wells Fargo

Wells Fargo maakt vrijdag bekend dat het Charles Scharf als nieuwe CEO benoemt. Scharf was eerder de topman van de financiƫle dienstverlener Bank of New York Mellon .

Voorzitster van de Raad van Bestuur Betsy Duke laat zich lovend uit over de nieuwe topman: 'Charlie heeft zijn strepen verdiend op het gebied van verandermanagement. Daarnaast heeft hij bewezen te kunnen innoveren in een snel digitaliserende omgeving'.

De bankreus heeft maandenlang gezocht naar een geschikte kandidaat nadat de de voormalige CEO Tim Sloan in maart onverwachts ontslag nam.