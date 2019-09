Wall Street: Microsoft vliegt hoger

Microsoft eet 40 miljard van zichzelf op. Airbnb wil naar de beurs trekken.

Wall Street begint de dag in het groen. De Dow Jones gaat na twee uur handel 0,4 procent hoger. De S&P500 wint 0,5 procent, de Nasdaq Composite 0,6 procent.

Beleggers trekken zich wat op aan positief handelsnieuws. De VS en China praten donderdag voor het eerst in twee maanden met elkaar over een nieuwe handelsdeal. De besprekingen moeten de voedingsbodem vormen voor onderhandelingen op een hoger niveau in oktober.

De focus van de besprekingen zal liggen op landbouwproducten. De VS willen graag dat China meer Amerikaanse sojabonen en andere agrarische producten gaat opkopen. Op dit moment lijden boeren in de VS onder de lagere vraag uit China als gevolg van Chinese sancties.

Microsoft

Microsoft wint 2,2 procent nadat het woensdag nabeurs aankondigde voor 40 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. Daarnaast meldde de softwaregigant dat hij ook zijn kwartaaldividend met 5 cent verhoogt tot 51 dollarcent per aandeel.

Het bedrijf heeft onder CEO Satya Nadella stelselmatig eigen aandelen ingekocht. In het boekjaar dat op 30 juni eindigde at Microsoft zichzelf voor 19,5 miljard dollar op. Het boekjaar daarvoor kocht het voor 10,7 miljard dollar eigen aandelen in.

Sinds Nadella aan het roer van de techreus staat, is het aandeel Microsoft maal vier gegaan. Met een marktkapitalisatie van 1.000 miljard dollar is Microsoft het grootste bedrijf op de Amerikaanse beurs.

Target

Naast Microsoft kondigde ook Target aan dat het eigen aandelen gaat inkopen. De winkelketen zal nog eens 5 miljard dollar van zichzelf opkopen. De inkoopoperatie start nadat het bedrijf zijn huidige opkoopronde van 5 miljard dollar heeft afgerond.

Target liet ook weten een kwartaaldividend van 66 dollarcent per aandeel uit te keren.

Airbnb

Airbnb is van plan om volgend jaar naar de beurs te trekken. Dat kondigt het onlineverhuurplatform voor logeeradressen uit San Francisco aan in een persbericht.