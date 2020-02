Wall Street: Morgan Stanley koopt Etrade

Beleggers zijn voorzichtig in New York door het coronavirus. Het aandeel Six Flags dendert lager.

De Amerikaanse beurzen nemen even een pauze na de recordkoersen van woensdagavond. Het coronavirus blijft een rol spelen voor de financiële markten nu er ook in Zuid-Korea een dode te betreuren is. Bovendien waarschuwt Goldman Sachs zijn klanten dat beleggers de gevolgen van het coronavirus op de bedrijfswinsten onderschatten. Daardoor stijgt volgens de zakenbank de kans op een correctie.

De Dow Jones staat omstreeks 17.15 uur met 0,4 procent in zijn achteruit net als de S&P500. De Nasdaq Composite zakt 0,1 procent.

Etrade

Morgan Stanley neemt het aandelenplatform Etrade over voor 13 miljard dollar. De transactie vindt volledig in aandelen plaats.

De zakenbank koopt de gigant in effectenhandel voor 58,74 dollar per aandeel. Daardoor krijgt Morgan Stanley er 5 miljoen retailklanten bij en 360 miljard dollar aan activa. De financiële speler beheerde vóór de deal al 2.700 miljard dollar voor 3 miljoen klanten. 'De overname van Etrade biedt een enorme groeiopportuniteit voor onze vermogensbeheerdivisie en is een grote stap voorwaarts voor onze strategie', zegt CEO James Gorman. Morgan Stanley verwacht 400 miljoen aan synergievoordelen te behalen met de deal.

De transactie is het zoveelste voorbeeld van een consolidatieslag in de beleggingswereld. Het verdienmodel van de sector staat onder druk sinds fintechspelers als Robinhood beleggen gratis maakten en sinds de opkomst van de tracker, een passief beleggingsinstrument waarbij tegen erg lage kosten een index gevolgd kan worden. Eerder deze week nam Franklin Resources nog Legg Mason over voor bijna 4,5 miljard dollar en in november nam de Amerikaanse onlinebroker Charles Schwab zijn concurrent TD Ameritrade over voor 26 miljard dollar.

Beleggers in het aandeel Morgan Stanley zijn blijkbaar niet te spreken over de deal: het aandeel zakt bijna 4 procent. Maar bezitters van het aandeel Etrade mogen in hun handen wrijven, zij zien het aandeel met bijna 25 procent stijgen.

Six Flags

Het karretje van Six Flags dendert 16,8 procent lager. De uitbater van pretparken stelde beleggers teleur met de cijfers over het vierde kwartaal.

De omzet zakte met 3,2 procent naar 261 miljoen dollar, maar was wel nipt hoger dan de analistenprognose van 260,1 miljoen. De inkomsten uit entreekaartjes namen met 2 procent af en ook het bedrag dat de gemiddelde bezoeker besteedde in het park ging 3 procent lager. Voorts boekte het bedrijf een nettoverlies van 11 miljoen, ofwel 0,13 dollar per aandeel, terwijl de pretparkengroep een jaar eerder nog een winst van 79 miljoen (0,93 dollar per aandeel) kon voorleggen. Het cijfer was veel slechter dan de marktverwachting: een winst van 0,14 dollar per aandeel.

Ook voor 2020 is het bedrijf niet erg positief. 'We hebben te maken met een lage organische groei en hogere operationele kosten door hogere lonen.' Die trend zal zich volgens Six Flags doorzetten in 2020. Het bedrijf zal meer moeten investeren in de parken om de klantbeleving te verbeteren. Voor het volledige jaar voorziet Six Flags een brutobedrijfswinst tussen 435 en 465 miljoen dollar. Ook dat viel tegen, want de markt ging uit van 533 miljoen.