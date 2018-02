Wall Street: Netflix sinds nieuwjaar helft hoger

De Dow Jones opende hoger, maar vlagde toch weer 0,7 procent lager af op 24.797 punten. Nasdaq deed het een stuk beter. De notulen van de vorige bijeenkomst van de Federal Reserve bevatten niet echt reden tot grote bezorgdheid, omdat die leren dat centraal bankiers er absoluut nog niet uit zijn of de inflatie echt een comeback aan het maken is.

Netflix sloot 1,2 procent hoger naar 281,80 dollar. De wereldmarktleider in comakijken is sinds de publicatie van verbluffende resultaten én enkele belangrijke overwinningen in de strijd om Hollywood-talent niet te stuiten. Sinds nieuwjaar trok de specialist in online film bijna de helft hoger, meteen de sterkste prestatie van de honderd steraandelen op Nasdaq.