Wall Street: Nieuwe klap voor Chinese techaandelen

Zorgen om de deltavariant en de onrust in Afghanistan wegen op de Amerikaanse beurzen. Chinese techbedrijven krijgen een nieuwe dreun .

De S&P500 ziet een reeks vijf van opeenvolgende winstdagen dinsdag onderbroken. De graadmeter levert 0,9 procent in, in lijn met de Dow Jones. Techbeurs Nasdaq moet nog zwaarder in het verweer met een verlies van 1,2 procent. De Nasdaq Golden Dragon-index, die Chinese techbedrijven op Wall Street bundelt, noteert met 2,4 procent in het midden van de handelsdag, rond 18u Belgische tijd.

De Chinese overheid maakte een reeks nieuwe ontwerpregels bekend om de macht van technologiebedrijven aan banden te leggen. Zo mogen de bedrijven geen nepbeoordelingen meer gebruiken om producten aan te prijzen. Ook komt er bescherming op het vlak van merkreputatie en intellectueel eigendom.

Economische data

Een aantal economische data speelt de markt extra parten. Het sentiment van huizenbouwers zakte in augustus naar een dieptepunt in 13 maanden, te midden van hoge kosten en aanhoudende tekorten in de toeleveringsketen.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen zijn in juli meer gedaald dan voorspeld, als gevolg van een gestage verschuiving in de bestedingen naar diensten en een indicatie dat consumenten prijsbewuster kunnen worden naarmate de inflatie toeneemt.

Hoewel de fabrieksproductie in vier maanden het sterkst is gestegen, bleven fabrikanten te maken krijgen met hogere inputprijzen en een bijna recordaantal vacatures

Beleggers kijken uit naar het Jackson Hole-vergadering van volgende week voor een update over het beleid van de Federal Reserve. 'We zitten in een wachtperiode voor Jackson Hole', schrijft Craig Erlam, marktanalist bij Oanda . 'Hoewel er deze week een behoorlijke hoeveelheid gegevens wordt vrijgegeven, waarvan sommige misschien wat meer gewicht in de schaal leggen dan andere, draait het op dit moment allemaal om de Fed in deze markten, en dat zal waarschijnlijk niet veranderen tenzij de deltasituatie dramatisch verslechtert'.

Grootste bewegingen

Home Depot krijgt een knauw van 4,7 procent na cijfers die onder de verwachting lagen.

DXC Technology moet 8 procent achteruit na een verkoopadvies van JP Morgan.

Kroger wint 4,5 procent nadat Warren Buffett zijn belang in de warenhuisketen verhoogde.

Tesla verliest 4,1 procent. Investeerder Michael Burry - bekend van The Big Short - gokt op een zware daling bij Tesla en techtracker Ark Invest van Cathie Wood.