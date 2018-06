Wall Street: Nike geeft Dow Jones een boost

De Amerikaanse beurzen gaan gezwind hoger. Uitblinker is Nike, dat een fors aandeleninkoopprogramma start. Na geslaagde stresstest zitten ook de banken in de lift.

President Trump dreigde even een domper te zetten op het beurzenfeestje. Volgens de nieuwssite Axios zou de Amerikaanse president zijn medewerkers in het Witte Huis meermaal hebben gezegd dat hij de Verenigde Staten wil terugtrekken uit de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In zijn ogen is de WTO zo ontworpen dat de rest van de wereld kan profiteren van de VS. Minister van Financiën Steven Mnuchin is het bericht evenwel ‘een overdrijving’. Hij lichtte tegenover Fox Business Networks toe dat Trump vooral bedenkingen heeft bij de WTO omdat bepaalde aspecten ‘niet fair’ zouden zijn.