Wall Street: Nike schiet hoger na topcijfers

Het sportschoenenbedrijf Nike kon de analistenprognoses verpletteren. Een grote tabaksfusie gaat niet door.

Beleggers op Wall Street nemen een afwachtende houding aan nu de Democraten beginnen met een onderzoek dat kan leiden tot de mogelijke afzetting van de Amerikaanse president Donald Trump. De aanleiding is een omstreden telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Trump zou hem onder druk hebben gezet om aantijgingen van corruptie tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden te onderzoeken.

De sportschoenenfabrikant Nike en de vliegtuigbouwer Boeing helpen de Dow Jones vooruit. De index gaat 0,3 procent hoger. De S&P500 trappelt ter plaatse en de NasdaqComposite verliest 0,4 procent.

Nike

Nike vliegt meer dan 5 procent omhoog omdat het dinsdag nabeurs uitstekende resultaten kon voorleggen. De Amerikaanse maker van sportschoenen realiseerde in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst per aandeel van 86 dollarcent, een pak beter dan verwacht (70). De omzet ging 7,2 procent de hoogte in tot 10,7 miljard dollar en klopte ook de analistenprognoses (10,4 miljard).

Zorgen over de impact van de handelsoorlog en van invoertarieven op kleding en schoenen blijken voorlopig ongegrond. Nike maakt maar liefst een vierde van zijn producten in China, maar het bedrijf verkoopt ook een groot deel daarvan aan de Chinezen.

Bovendien heeft Nike een deel van de productie verhuisd naar Vietnam. De omzet in China groeide in het eerste kwartaal met 22 procent, ook dat was beter dan verwacht (+17%).

Altria en Philip Morris

Er komt geen grote tabaksfusie. Altria en Philip Morris hebben laten weten dat het eind augustus aangekondigde plan om de krachten te bundelen niet doorgaat. De twee konden geen akkoord bereiken, maar blijven wel samenwerken aan hun alternatieve sigaret IQOS.

Waarom de deal uiteindelijk niet doorgaat, is onduidelijk. 'Na veel overleg zijn de bedrijven overeengekomen hun focus te verleggen naar de lancering van IQOS in de VS en zo te werken aan een rookvrije toekomst', zegt André Calantzopoulos, de CEO van Philip Morris.